Как организм защищает нас от переедания
Когда желудок наполняется пищей или водой, в нем активируются рецепторы растяжения, которые передают сигнал о сытости в мозг.
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Кроме того, ощущение наполнения желудка заставляет перестать есть и не думать о еде несколько часов. При переполнении желудка пища может пойти дальше по желудочно-кишечному тракту или наверх и вызвать рвоту.
В каких случаях возможна смерть от переедания
В редких случаях происходит разрыв желудка или пищевода. Но в желудке сильное кровообращение, поэтому разрыв из-за расширения происходит редко, хотя есть несколько зарегистрированных случаев. Например, пациентка с анорексией умерла, после того, как съела большое количество винограда и гранатов.
Если происходит разрыв слизистой оболочки желудка, его кислотное содержимое изливается в брюшную полость. При этом часто возникает внутреннее кровотечение. При переедании человек может умереть от перитонита (воспаление брюшины), сепсиса или шока. Если вовремя не провести операцию, это увеличивает риск смерти.