Можно ли умереть от переедания

Смерть от переедания возможна, но это происходит крайне редко. Потому что организм человека делает все, чтобы этого не произошло.

Как организм защищает нас от переедания

Когда желудок наполняется пищей или водой, в нем активируются рецепторы растяжения, которые передают сигнал о сытости в мозг.

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Кроме того, ощущение наполнения желудка заставляет перестать есть и не думать о еде несколько часов. При переполнении желудка пища может пойти дальше по желудочно-кишечному тракту или наверх и вызвать рвоту.

В каких случаях возможна смерть от переедания

В редких случаях происходит разрыв желудка или пищевода. Но в желудке сильное кровообращение, поэтому разрыв из-за расширения происходит редко, хотя есть несколько зарегистрированных случаев. Например, пациентка с анорексией умерла, после того, как съела большое количество винограда и гранатов.

Если происходит разрыв слизистой оболочки желудка, его кислотное содержимое изливается в брюшную полость. При этом часто возникает внутреннее кровотечение. При переедании человек может умереть от перитонита (воспаление брюшины), сепсиса или шока. Если вовремя не провести операцию, это увеличивает риск смерти.