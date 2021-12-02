При аутоиммунных заболеваниях высок риск заразиться коронавирусной инфекцией. Таким пациентам рекомендуют прививаться, потому что опасность тяжелого течения болезни выше потенциального риска обострения аутоиммунных болезней.
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Исследование вакцинации людей с аутоиммунными заболеваниями
Опрос 2 860 взрослых с системными ревматическими заболеваниями, которые получили вакцину против коронавируса, показало, что риск возникновения серьезных побочных эффектов после прививки у них не выше, чем в общей популяции. Но в клинических испытаниях люди с аутоиммунными заболеваниями не участвовали и данных об их вакцинации пока мало, поэтому сами пациенты относятся к прививке настороженно.
Почему существует предостережение
Часть пациентов с аутоиммунными заболеваниями принимают иммуносупрессоры для снятия симптомов болезни. Эти препараты ослабляют иммунитет, и эффект от прививки может быть ослаблен. Поэтому иммуносупрессоры противопоказаны в течение месяца до и после введения вакцины. Но отменять самостоятельно лекарство нельзя, это может сделать только врач.
Когда стоит вакцинироваться
Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата,
– советует Минздрав.
Лучше всего делать прививки во время ремиссии или при низкой активности заболевания. Вводить ли вакцину против коронавируса конкретному пациенту, может решить только врач после полной оценки его состояния.