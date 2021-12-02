Можно ли вакцинироваться людям с аутоиммунными заболеваниями против коронавируса

Украинский Минздрав советует людям с аутоиммунными заболеваниями вакцинироваться, но с осторожностью. То есть лечение и стадия заболевания могут влиять на эффективность прививки.

При аутоиммунных заболеваниях высок риск заразиться коронавирусной инфекцией. Таким пациентам рекомендуют прививаться, потому что опасность тяжелого течения болезни выше потенциального риска обострения аутоиммунных болезней.

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Аутоиммунные заболевания – что это? Аутоиммунные заболевания – это заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, который начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их.

Исследование вакцинации людей с аутоиммунными заболеваниями

Опрос 2 860 взрослых с системными ревматическими заболеваниями, которые получили вакцину против коронавируса, показало, что риск возникновения серьезных побочных эффектов после прививки у них не выше, чем в общей популяции. Но в клинических испытаниях люди с аутоиммунными заболеваниями не участвовали и данных об их вакцинации пока мало, поэтому сами пациенты относятся к прививке настороженно.

Почему существует предостережение

Часть пациентов с аутоиммунными заболеваниями принимают иммуносупрессоры для снятия симптомов болезни. Эти препараты ослабляют иммунитет, и эффект от прививки может быть ослаблен. Поэтому иммуносупрессоры противопоказаны в течение месяца до и после введения вакцины. Но отменять самостоятельно лекарство нельзя, это может сделать только врач.

Когда стоит вакцинироваться

Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата,

– советует Минздрав.

Лучше всего делать прививки во время ремиссии или при низкой активности заболевания. Вводить ли вакцину против коронавируса конкретному пациенту, может решить только врач после полной оценки его состояния.



Почему нужно вакцинироваться / Инфографика 24 канала