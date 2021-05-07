Стоит ли прививаться?

В Министерстве здравоохранения предупредили, что людям, которые имеют гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь вакцинироваться против COVID-19 – можно и нужно.

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Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть,

– говорится в сообщении Минздрава.

Что следует учесть перед вакцинацией

В то же время в министерстве советуют перед вакцинацией проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о ваших хронических заболеваниях.

Если вы принимаете препараты, влияющие на иммунную систему, или боитесь, что состояние вашего здоровья может быть противопоказанием к вакцинации, посоветуйтесь со своим врачом,

– отметили в Минздраве.

Противопоказания ко всем вакцинам против COVID-19:

тяжелая аллергия на один из компонентов вакцины,

температура тела выше 38,5°C,

беременность (вакцинация может быть проведена для медицинских работниц).

Темпы вакцинации состоянию на 7 мая: с начала прививочной кампании привиты 821 770 человек, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).