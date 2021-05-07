Стоит ли прививаться?
В Министерстве здравоохранения предупредили, что людям, которые имеют гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь вакцинироваться против COVID-19 – можно и нужно.
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Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть,
– говорится в сообщении Минздрава.
Что следует учесть перед вакцинацией
В то же время в министерстве советуют перед вакцинацией проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о ваших хронических заболеваниях.
Если вы принимаете препараты, влияющие на иммунную систему, или боитесь, что состояние вашего здоровья может быть противопоказанием к вакцинации, посоветуйтесь со своим врачом,
– отметили в Минздраве.
Противопоказания ко всем вакцинам против COVID-19:
- тяжелая аллергия на один из компонентов вакцины,
- температура тела выше 38,5°C,
- беременность (вакцинация может быть проведена для медицинских работниц).