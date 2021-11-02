Здоровье 24 обратилось к сосудистому хирургу, флебологу с 11-летним опытом Лине Гриншпун, чтобы понять, какой именно тромбоз и когда он может быть противопоказанием к вакцинации против коронавируса.

Также на тему: Тромбозы после COVID-19 и вакцинации: врач рассказал о рисках и на что стоит обратить внимание

Чем опасен венозный тромбоэмболизм

Понятным языком – это сгусток крови (тромб), который образуется в венозном сосуде. Чаще всего тромбы формируются в сосудах голени, бедра или таза, но иногда и в других частях тела.

При тромбозе сгустки крови могут попадать из вен нижних конечностей через кровообращение в правые отделы сердца, а далее в легочные артерии, перекрывая просвет крупных сосудов. Поэтому, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии – опасные и потенциально смертельные медицинские состояния.

Вакцинация против коронавируса и тромбоз

Коронавирус, как болезнь имеет тромботические осложнения, ведь он изменяет свойства крови, делая ее более густой, что может привести к формированию тромбов.

Лина Гриншпун " Но заболевания вен нижних конечностей не являются противопоказанием к вакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава диагноз тромбоз является противопоказанием к применению именно векторной вакцины, и это указано в инструкции векторной вакцины”.

Векторные вакцины создаются с учетом уже изученных вирусов, в геном которых встраивают ген, который содержит в себе небольшую часть генома SARS-CoV-2. Там он увеличивает количество белков, запускает иммунный ответ организма и создает антитела против коронавируса, а тромбоз может возникать из-за аутоиммунной реакции организма.

При этом следует понимать, что есть возможность вакцинации другим типом вакцины. И при необходимости предоставить обоснованные рекомендации по выбору антикоагулянтной терапии,

– подчеркнула врач.

Если у человека диагностировали: тромбоз глубоких вен, тромбоз поверхностных вен (тромбофлебит), варикозную болезнь и ее осложнения, ПТФС (посттромбофлебитический синдром и его осложнения, например, трофические язвы, липодерматосклероз) нужно произвести минимальные диагностические мероприятия для нивелирования рисков:

Check-up – УЗИ вен.

Общий анализ крови и коагулограмма (при необходимости расширить исследование).

Скорректировать с врачом полученные данные, если в этом будет необходимость.

Профилактика тромбозов

Самый надежный способ защититься от угрожающего жизни тромба – это узнать, есть ли вы в группе риска. Также нужно быть внимательными к своему здоровью всем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесших инсульт или инфаркт, заболевания вен нижних конечностей и их осложнения.

Лина Гриншпун “Если речь идет о тромбозе, который вызван ковидом, то больные, которые имеют среднее или тяжелое протекание коронавируса, должны сдать анализы: D-димер и коагулограмму – специальный анализ, который позволяет врачу оценить риск тромбообразования в организме и демонстрирует наличие множества микросгустков в крови. Если его уровень является высоким, то врач назначает лекарство для разжижения крови”.

В случае генетической предрасположенности к тромбообразованию и варикозу, пациент должен вести здоровый образ жизни, прежде всего ему нужны умеренные физические нагрузки. Кроме этого, нужно употреблять достаточное количество воды, регулярно делать лабораторные исследования, проходить УЗИ-диагностику, а также есть больше растительной пищи. И помнить, что кроме иммунизации, нужно обязательно придерживаться противоэпидемических мероприятий.