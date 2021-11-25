Можно ли вакцинироваться при ментальных расстройствах: ответ врача

Никакие психические расстройства не являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19. Эта группа населения наоборот является группой риска и нуждается в вакцинации.

Имеющиеся психические расстройства и последствия, связанные с COVID-19

Пациенты с имеющимися психическими расстройствами в случае инфицирования коронавирусом могут иметь повышенный риск тяжелой формы COVID-19.

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Последние исследования

В метаанализе обсервационных исследований, включавших почти 1,5 миллиона пациентов с COVID-19, имеющиеся психические расстройства были связаны с повышенным риском госпитализации и смерти, связанной с COVID-19.

Пациенты с психотическими расстройствами или расстройствами настроения были в группе высокого риска.

Беата Надь – врач-психиатр “Эти выводы подчеркивают важность вакцинации SARS-CoV-2 для этой уязвимой группы населения, которая может быть менее информированной или иметь ограниченный доступ к помощи ”.

В журнале The Lancet опубликовано исследование, где впервые удалось охватить на планетарном уровне, как повлияла пандемия на статистику таких заболеваний, как большое депрессивное расстройство и тревожные расстройства.

Пандемия спровоцировала волну психических нарушений

По данным, которые привела врач, до пандемии распространенность большого депрессивного расстройства оценивалась как 2470 случаев на 100 тысяч населения (193 миллиона человек по всему миру).

Теперь же пандемия добавила еще 682 случая на 100 тысяч человек (плюс 53 миллиона человек) или 27,6%.

При этом женщины страдают сильнее – рост почти на 30%, тогда как мужчины – на 24% чаще.

Похожая ситуация и с тревожным расстройством. До пандемии уровень заболеваемости составлял 3824 диагнозов на 100 тысяч человек (почти 300 миллионов случаев) и увеличился на 25,6% – до 374 миллионов случаев по всему миру.

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