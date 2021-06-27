Можно ли вакцинироваться против COVID-19 с высоким уровнем антител: ответ ВОЗ

Согласно данным ВОЗ, коронавирус стал второй причиной смертности во многих странах. Сейчас наибольший всплеск заболеваемости в Великобритании, России и Португалии.

Хорошая новость в том, что пандемии COVID-19 можно остановить и в 2021 году. Об этом заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

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Она отметила, что для того, чтобы остановить пандемию в этом году, людям необходимо приложить совместные усилия. Выход из пандемии сейчас один – вакцинация.

На первом месте (по смертности – 24 канал) находится инфаркт миокарда, но COVID-19 поднимается... Конечно, каждая страна делает свои расчеты и анализы, но надо понять, что мир встретился с очень серьезной угрозой,

– отметила она.

Можно ли вакцинироваться от коронавируса с высоким уровнем антител

Мелита Вуйнович рассказала, что вакцинироваться против COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина доставит вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться,

– заявила представительница ВОЗ.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 893 839 жителей Украины. 1 893 837 из них получили первую дозу вакцины.

572 298 человек получили уже 2 инъекции. В общем в стране провели 2 466 135 прививок.

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 43 660 человек. 22 328 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 21 332 – вторую.