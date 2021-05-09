В ведомстве подчеркнули, что это не дисциплинарная прихоть, а гигиеническая потребность. Потому что такие, на первый взгляд, мелочи могут угрожать здоровью работников и пациентов.

К теме Как облегчить симптомы менопаузы

Почему медикам не стоит иметь украшения и отращивать ногти: убедительные факты

Кожа под кольцами больше колонизирована микроорганизмами по сравнению с другими участками кожи на пальцах. Кроме того, обручальные кольца, перстни и другие украшения на руках увеличивают риск повреждения медицинских перчаток.

В подногтевых участках есть много бактерий и дрожжевых грибов. Наличие длинных ногтей сделает невозможным доступ мыла или антисептика в эти участки.

Как и украшения, длинные и острые ногти (естественные или искусственные) могут легко повреждать медицинские перчатки.

Нанесенный лак для ногтей если и не способствует увеличению количества микроорганизмов на них, но быстро покрывается микротрещинами. А это благоприятные условия для размножения микробов и их "защищенности" от мыла и антисептических средств.



В каждом учреждении, которое проводит уход за пациентами, должна быть разработана политика по запрету ношения ювелирных изделий, искусственных ногтей и покрытия ногтей лаком,

– говорится в сообщении ЦОС.

В центре отметили, что такие правила не должны учитывать культурные или религиозные предпочтения, поскольку от этого зависит здоровье как работников, так и пациентов.