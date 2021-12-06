Можно ли вылечить аллергию на домашних животных: советы аллерголога

От аллергии на домашних животных страдают 10% взрослых украинцев и 14% подростков в возрасте от 14 до 19 лет. Она вызывает много неприятных симптомов, но есть и хорошие новости.

Можно ли вылечить этот вид аллергии и жить со своим любимцем без неприятных симптомов, Здоровью 24 рассказала врач-аллерголог и директор клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.

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Почему возникает аллергия на животных

Чихание и заложенный нос, слезотечение, зуд и покраснение глаз, першение в горле, сухой кашель, головная боль и тяжесть дыхания – эти симптомы хорошо известны людям, которые страдают от аллергии на домашних животных. Большинство из них ошибочно полагают, что основным раздражителем является шерсть кота или собаки.

Анастасия Левченко "Иногда пациенты настаивают на том, что у них не может быть аллергии на кошку, потому что у них кошка бесшерстной породы. Но коты без шерсти гораздо чаще вылизываются. Аллергия бывает исключительно на белки, которые содержатся в слюне. Вот именно на компоненты слюны кота, которые попадают на шерсть или кожу животного, и реагирует человек. К тому же даже от бесшерстных пород кошек, кроме слюны в окружающую среду попадает большое количество других выделений: перхоть, моча. Они тоже содержат аллергены”.

Как избежать аллергических реакций

Конечно, во избежание аллергических реакций можно уменьшить количество контактов с животным. Закрыть любимцу доступ в спальню хозяина, который страдает аллергией, использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, убрать ковры, на которых скапливается шерсть, слюна и моча животных, и даже купать их специальными шампунями. Все эти меры действительно могут уменьшить симптомы болезни. Но в целом проблему не решит.

Даже если вы избавитесь от кошки или собаки, количество аллергенов в воздухе будет высоким еще около 6 месяцев.

Дело в том, что размер белковой молекулы, содержащей кошачий аллерген Fel d 1 (сокращенно от Felis domesticus – кошка домашняя), очень маленький. Она в десять раз меньше аллергена клеща домашней пыли, поэтому легко попадает в дыхательную систему человека. Эти молекулы почти невесомые, свободно летают в воздухе несколько часов и очистить от них помещение – непростая задача (собачьи аллергены, наоборот, быстро оседают на полу),

– рассказала аллерголог Анастасия Левченко.

К тому же молекула легко цепляется за одежду и ее можно принести домой с улицы или побывав в помещении, где живет кот. Молекулу Fel d 1 нашли даже на арктической станции, где не было ни одного кота!

Диагностика аллергии на животных

За последние 10 лет аллергология достаточно активно развивалась, как и вся иммунология в целом. Сейчас существуют методы, которые позволяют сделать точную диагностику и не только найти причину аллергии, но и определить, какие конкретно молекулы являются раздражителями. На основе этих результатов врач выбирает наиболее эффективный способ лечения.

Анастасия Левченко "В слюне кошки или собаки есть аллерген, который состоит из восьми компонентов. Сегодня на молекулярном уровне можно определить на какой именно компонент реагирует организм пациента. На основе этих результатов можно сделать определенный прогноз”.

Например, если у человека аллергия на компонент номер четыре, то скорее всего у него будет аллергия на свинину. Чтобы найти этот вредный компонент, пациенту нужно прийти в клинику на консультацию со специалистом, а затем сделать аллергопробы.

"Бывают и курьезы, когда пациенты хотят привезти на тест своего кота, чтобы определить аллерген. А недавно нам позвонил фитнес-тренер и рассказал, что у него аллергия на спортивный мат для занятий и предлагал прислать нам кусочек мата, чтобы мы установили аллерген, поскольку он очень занят. Конечно, кота тоже принести можно, но не нужно. Ведь лечить мы будем пациента, а не его любимца", – рассказала врач

К сожалению, пока нет кошек и собак, которые не вызывают аллергии. Но работа в этом направлении ведется. Ученые действительно пытаются вывести безаллергенную кошку (кстати, коты менее аллергенные чем кошки). Также существует специальное питание и вакцины для кошек, после которых они выделяют меньшее количество аллергенов.

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Интересный факт: ученым удалось установить, что контакт с кошками и собаками в раннем детстве помогает избежать аллергии на домашних животных и на пыльцу растений во взрослом возрасте. Так, дети которые контактировали с животными с рождения, почти никогда не страдали от аллергии. Те же у кого домашних животных не было – становились аллергиками в 49% случаев.

Как лечить аллергию на домашних животных

Проблема также заключается в том, что люди, которые страдают от аллергии на животных, не знают о том, что эту болезнь можно вылечить. Вернуться к комфортному образу жизни можно с помощью современных методов лечения.

Анастасия Левченко "Не нужно страдать и ограничивать себя в общении с домашним животным. Проблему аллергии на домашних животных может решить специфическая иммунотерапия (СИТ). Метод этого лечения заключается во введении в организм человека микродоз тех аллергенов, на которые он реагирует. Таким образом мы тренируем иммунную систему. Учим организм адекватно реагировать на раздражитель. Со временем организм перестает воспринимать кошку или собаку как аллерген”.

Процесс лечения длительный и может занимать несколько лет. Инъекции с микродозами раздражителя делаются раз в неделю или раз в месяц.

"Для тех кто боится игл и уколов, микродозы аллергена можно употреблять в виде таблеток или впрыскивать спреем под язык. Он имеет фруктовый вкус, что особенно нравится пациентам. Спреем можно пользоваться ежедневно, например, после чистки зубов. В среднем пациенту требуется много времени, чтобы вообще забыть об аллергии на кота или собаку. Но уменьшение симптомов и улучшение самочувствия наблюдаются уже с первых месяцев лечения", – рассказала Анастасия Левченко.