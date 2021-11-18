Можно ли вылечить герпес

Герпес-вирусы – это большая группа возбудителей разнообразных болезней. Все герпес-вирусы очень заразны, передаются только от человека к человеку и имеют характерную особенность – способность долгое время скрыто находиться внутри клеток, ожидая удобный момент для размножения.

Герпес невозможно полностью вылечить

Если герпес попал в организм человека, то он уже никогда не покинет его – человек будет пожизненным носителем вируса. Однако проявление болезни чаще всего случается в момент ослабления здоровья.

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Иммунная система, которая обычно держит вирус под контролем, отвлекается на более важные проблемы и вирус начинает размножаться. Чтобы этого не происходило, применяются современные противовирусные препараты, в частности ацикловир. Они способствуют облегчению симптомов и снижению частоты их появления.

Виды герпеса

Для человека характерны следующие герпетические инфекции:

ГВЧ-1 (герпесвирус человека или вирус простого герпеса) 1 – возбудитель простого герпеса (вызывает высыпания на коже везде, кроме половых органов).

ГВЧ-2 – возбудитель генитального герпеса.

Вирус варицелла-зостер, или ГВЧ-3, вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса.

Вирус Эпштейна-Барр, или ГВЧ-4, – возбудитель инфекционного мононуклеоза.

ЦМВ – возбудитель цитомегаловирусной инфекции.

ГВЧ-6 – вызывает внезапную экзантему у детей и злокачественный "синдром хронической усталости" у взрослых.

Почему герпес возвращается

Активировать вирус простого герпеса могут следующие факторы:

резкий перепад температур (переохлаждение/перегрев);

чрезмерная инсоляция (пребывание на солнце);

стресс (снижает активность специфических Т-лимфоцитов);

повреждение кожных и слизистых барьеров (например, проведение косметологических и стоматологических процедур);

изменение гормонального фона (у женщин рецидивы герпеса часто связаны с менструальным циклом);

инфекции (ангина, ОРВИ, грипп и др.);

иммуносупрессивная терапия (применение препаратов, подавляющих активность иммунной системы при аутоиммунных заболеваниях).

Группы риска

В группу риска входят носители герпетической инфекции, у кого нарушена работа эндокринной системы, имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов группы B, железа, цинка, проблемы с насыщением организма кислородом. Провоцирующим фактором может стать курение, несбалансированное питание, а также нарушение суточного ритма (люди с ночным графиком работы больше рискуют заболеть герпесом).

Однако для носителей вируса простого герпеса есть хорошая новость, связанная с COVID-19. Благодаря явлению вирусной интерференции герпесвирусная инфекция в активной стадии (например, болячка на губах) может блокировать проникновение в организм коронавируса.