Пчелиный яд

Народные целители считают, что пчелиный яд помогает при артрите и рассеянном склерозе. Теория лечебного действия пчелиного яда строится на том, что якобы укусы пчел вызывают воспаление, в ответ на которое в организме возникает противовоспалительная реакция.

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Однако результаты исследований это не подтверждают. К тому же лечение пчелиным ядом чревато развитием аллергических реакций, например, анафилактического шока, который в тяжелых случаях заканчивается смертью.

Мед

Если выпить горячий чай с лимоном и медом, это облегчит самочувствие. В качестве средства от кашля мед можно использовать взрослым и детям старше одного года, ребенку до года давать мед нельзя, поскольку он может вызвать детский ботулизм – редкое заболевание желудочно-кишечного тракта.

Маточное молочко

Его используют в косметологии и народной медицине, однако доказанной пользы для здоровья и красоты у него нет. Клинические исследования не подтвердили, что маточное молочко полезно для лечения язвы желудка, панкреатита, астмы и кожных заболеваний.

Прополис

Он состоит из пчелиного воска, древесных смол и ферментов. Считается, что он убивает бактерии, вирусы и грибки. Ученые проводили клинические испытания прополиса и обнаружили, что он действительно оказывает лечебный эффект при язвах во рту, герпесе, ожогах и диабете. Однако непонятно, зависит ли положительный эффект от растительного состава прополиса. Чтобы узнать, нужны дополнительные исследования.

Пчелиная пыльца, или перга

Она содержит витамины, минералы, микроэлементы, ферменты и аминокислоты. Были предположения, что она имеет противоаллергический эффект, снижает уровень холестерина в крови, защищает печень от токсинов и лечит остеопороз. На лечебное действие перги возлагали большие надежды, однако ее польза для человека не подтверждена.

С продуктами пчеловодства следует соблюдать осторожность, поскольку это сильные аллергены. Если у вас есть симптомы, которые вас беспокоят, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту.