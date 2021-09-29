Можно ли вылечить синдром поликистозных яичников: советы для профилактики

Многие женщины страдают от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Этот недуг несет за собой много последствий, если вовремя не прибегнуть к профилактике.

К сожалению, пока поликистоз нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы. К ним относятся нерегулярные месячные, акне, избыточные волосы на теле или повышенный уровень сахара в крови. Что делать, если гормональная терапия противопоказана?

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Что известно о синдроме поликистозных яичников

Это состояние, при котором яичники увеличиваются в размерах и содержат много фолликулов с жидкостью. При этом у женщины нарушается менструальный цикл и повышается уровень мужских гормонов в крови.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является самой распространенной эндокринологической патологией у женщин репродуктивного возраста. СПКЯ считают одной из основных причин женского бесплодия

В норме, если у женщины нет проблем с менструальным циклом, то каждый месяц яичники вырабатывают одну яйцеклетку. При синдроме поликистозных яичников яйцеклетка не развивается или не высвобождается во время овуляции. В результате возникает нарушение менструального цикла, которое может привести к бесплодию и кистам яичников.

Почему развивается поликистоз? Ученые точно не знают. Считается, что на это влияет несколько факторов:



• наследственность;

• гормональный дисбаланс;

* повышенный уровень инсулина и андрогенов.

Высокий уровень инсулина приводит к тому, что яичники вырабатывают много тестостерона, и это препятствует развитию фолликулов и нормальной овуляции.

В результате развивается инсулинорезистентность – когда клетки организма не реагируют на инсулин нормально и его уровень в крови превышает норму. Инсулинорезистентность также приводит к увеличению веса, а это может ухудшить симптомы, так как избыток жира заставляет организм вырабатывать еще больше инсулина.

Кроме этого, у женщин с синдромом поликистозных яичников высокий риск развития сахарного диабета второго типа, депрессии, апноэ во сне, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина в крови, что может привести к сердечным заболеваниям и инсульту.



СПКЯ может привести ко множеству проблем у женщин / Фото Pexels

Как устранить проблемы

Лучше получить индивидуальные рекомендации от гинеколога. Он соберет анамнез, определит противопоказания к препаратам и предложит методы, чтобы уменьшить или устранить симптомы. Например, предложит поддерживать здоровый вес с помощью низкокалорийной диеты и физических упражнений, назначит лекарства без гормонов или хирургическое лечение.

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Чтобы контролировать симптомы поликистоза, нужно: