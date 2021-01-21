Нет данных, что сон вообще может быть вредным. Бывает так, что очень хочется прилечь днем. Иногда такой перерыв бодрит, а может, наоборот, добавить разбитости.

Новорожденные в норме спят от 14 до 17 часов в сутки. По мере взросления количество сна за день уменьшается: детям достаточно спать 10-13 часов, подросткам – 8-10 часов, а взрослым – 7-9 часов. Дети нуждаются в дневном сне до 5 лет, потом ложиться спать днем можно по желанию, рекомендуют медики.

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Когда дневной сон может быть полезным

Сон днем может быть полезен, если совпадает с образом жизни и личными циклами человека.

Дневной сон помогает расслабиться, улучшает настроение и память, снижает утомляемость. Кроме того, дневной сон может способствовать снижению артериального давления и уменьшать импульсивность поступков.

Дневной сон бывает нескольких видов:

восстановительный - если вы плохо спали ночью или работали в ночную смену;

профилактический - если впереди ночная вечеринка;

для удовольствия – когда хочется отдохнуть и расслабиться, а вы правда очень любите спать;

лечебный – помогает восстановиться быстрее во время болезни.

Сколько можно спать днем

Дневной сон лучше ограничить до 15-30 минут. В этом поможет будильник. Если спать дольше, может возникнуть инерция сна. Это период перехода от сна к активному дню, во время которого ухудшается координация и может возникнуть дезориентация в пространстве.

Чаще всего инерция сна появляется, если проснуться во время REM-фазы (стадия сна, когда что-то снится). Когда мы просыпаемся в REM-фазе, содержание мелатонина (гормона сна) в нашем организме остается высоким, отсюда и побочные эффекты.

Но продолжительность дневного сна может быть увеличена без ухудшения самочувствия, если вы, например, очень устали. Ложиться лучше до 15 часов, чтобы не было проблем с пробуждением. Заснуть быстрее получится в темной и тихой прохладной комнате на удобном матрасе.