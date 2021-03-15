Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом, хотя уже был вакцинирован. Объясняем, когда так происходит и почему это не говорит о плохом качестве вакцины.

Иммунитет после первой дозы вакцин

Иммунитет после любой вакцины формируется не сразу. Организму требуется время, чтобы выработать достаточное количество антител. Исследовательский анализ показал, что эффективность вакцины Covishield производителя AstraZeneca после однократного введения стандартной дозы вакцины с 22 по 90 день после вакцинации составила 76,0%.

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До 22 дня этот показатель ниже. Виктор Ляшко заболел на 13 день, то есть в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

После второй дозы эффективность вакцины Covishield увеличивается до 81,3%.

Почему нужно две дозы вакцины

Информация: BBC

Когда иммунная система впервые встречает вакцину, она активирует два важных типа лейкоцитов. Прежде всего, это плазматические В-клетки, которые вырабатывают антитела.

К сожалению, этот тип клеток недолговечен, поэтому без второй инъекции это часто сопровождается быстрым сокращением их количества. Второй тип – это Т-клетки, каждая из них предназначена для идентификации определенного патогена и его уничтожения. Они способны оставаться в организме десятилетиями, пока не найдут свою цель, а это значит, что иммунитет от вакцин или инфекций иногда может длиться всю жизнь.

Но есть один важный момент, как правило, количество клеток этого типа до второй встречи с инфекцией в вашем организме является очень низкой. Бустерная доза – это способ повторно подвергнуть организм воздействию антигенов, чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа.

При повторном воздействии той же вакцины или патогена имеются В-клетки способны быстро делиться, что приводит к повторному увеличению количества антител. Вторая доза также запускает процесс "созревания В-клеток", который включает отбор молодых клеток с лучшими рецепторами для захвата того или иного патогена. Т-клетки памяти также быстро размножаются.