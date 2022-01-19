Сами собой занятия спортом при простуде могут быть полезными. Легкая или умеренная физическая активность помогает почувствовать себя лучше, например, временно облегчить заложенность носа. Но тяжелые физические нагрузки во время повышенной температуры – сделают лишь хуже.

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Когда можно заниматься спортом

Есть правило, которое поможет понять, можно ли заниматься спортом, когда болеешь. Оно называется "проверка шеи". Если симптомы проявляются выше шеи, например, есть насморк, заложенность носа, чихание или небольшая боль в горле, заниматься спортом можно.

Когда лучше полежать

Симптомы, которые возникают ниже шеи – повод отменить тренировку. Нельзя заниматься при тяжести в грудной клетке, высокой температуре, кашле, усталости, боли в мышцах и расстройстве желудка.

Как заниматься спортом, когда болеешь

Даже если симптомы болезни не приносят значительного дискомфорта и проявляются выше шеи, интенсивность занятий лучше уменьшить. Например, пойти на прогулку, а не на пробежку, выполнить один подход упражнений в спортзале вместо пяти, заниматься не час, а полчаса.

Занятия с высокой нагрузкой можно заменить менее интенсивными тренировками, например, йогой или растяжкой. Этого достаточно, чтобы разогнать кровь и расслабить мышцы.

После ОРВИ детям выписывают освобождение от физкультуры, чтобы не нагружать ослабленный организм и помочь ему быстрее восстановиться после болезни. Если ребенок чувствует себя хорошо, ему уже можно играть в баскетбол с одноклассниками, но иногда врачи перестраховываются и дают справку по умолчанию. Со взрослыми все аналогично – нужно прислушиваться к своему самочувствию.