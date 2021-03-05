Недавно у двух человек одновременно обнаружили 2 разных варианта SARS-CoV-2. То есть, одновременно заболеть разными штаммами коронавируса таки возможно.

Перекрестные инфицирования коронавирусом

Врачи отметили, что это никак не повлияло на тяжесть болезни пациентов, и оба выздоровели без госпитализации и развития осложнений.

К теме 9 из 10 смертей от COVID-19 произошли в странах с высоким уровнем ожирения

Детали клинических случаев

Хотя это один из немногих таких случаев, зарегистрированных с SARS-CoV-2, а исследование еще не опубликовано в научном журнале, – ученые отметили, что инфицирование несколькими штаммами других респираторных вирусов, в частности таких как грипп – возможно.

В то же время до сих пор не понятно, как эти вирусы могут взаимодействовать с инфицированным человеком и может ли это стать причиной развития других мутаций и вариантов коронавируса.

Что известно о мутации SARS-CoV-2

Вирусы постоянно мутируют и создают новые варианты с каждым циклом репликации. Большинство этих мутаций не оказывают значительного влияния на вирус. Но те, которые дают вирусу преимущества, например, увеличивая его способность воспроизводиться или уклоняться от иммунной системы, вызывают беспокойство и требуют тщательного наблюдения.

Особенности мутаций – принцип действия РНК-вирусы, такие как грипп и гепатит С, генерируют относительно большое количество ошибок при каждой репликации. Это создает "квазивиды" вирусной популяции, каждый из которых имеет связанные, но не идентичные последовательности. Впрочем, по сравнению с другими РНК-вирусами, коронавирусы имеют более низкую частоту мутаций.

Что означает вероятность двойного инфицирования

Тот факт, что ученые подтвердили инфицирование сразу несколькими вариантами коронавируса человека может быть результатом совместной инфекции различными вариантами или появлением мутаций у пациента после первичного заражения.

Важно! Коронавирусы обладают способностью к изменениям в своей генетической последовательности. Когда 2 вируса заражают одну и ту же клетку, они могут обменивать крупные части своих геномов друг с другом и создавать совершенно новые последовательности.

Отличия генома коронавирусов от гриппа

Новые варианты гриппа генерируются с помощью аналогичного механизма, так называемой "перегруппировки".

Геном вируса гриппа, в отличие от коронавируса, состоит из восьми сегментов или цепей РНК.

Когда 2 вируса заражают одну и ту же клетку, эти сегменты смешиваются и сопоставляются, создавая вирусы с новой комбинации генов.

Опасно ли перекрестное инфицирование

В случае коронавирусов, которые содержат только одну цепь РНК в каждой вирусной частице, рекомбинация может происходить только между цепями РНК, полученными из одного или нескольких вирусов в одной и той же клетке.

Доказательства рекомбинации были обнаружены как в лаборатории, так и у пациента, инфицированного SARS-CoV-2, что позволяет предположить, что это может привести к созданию новых вариантов. Фактически, предполагается, что способность SARS-CoV-2 инфицировать клетки человека возникла в результате рекомбинации белка-шипа между родственными коронавирусами животных.

Важно отметить, что даже если человек заражен несколькими вариантами, если они воспроизводятся в разных частях тела, они не будут взаимодействовать друг с другом.