Инфекционист Ольга Кобевко объяснила, что вакциной против коронавируса нельзя инфицироваться, ведь в мышце вирус не сможет существовать.

Также Ольга Кобевко пояснила, что вакциной нельзя инфицироваться коронавирусом, потому что она не содержит живого вируса.

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"В мышце коронавирус не сможет существовать, потому что это не его среда. Поэтому вирус для нас будет безопасным в этом плане, и мы не можем инфицироваться вследствие вакцинации", – отметила она.

Кроме того, инфекционист обратилась к тем, кто уже переболел коронавирусом.

Не будьте такими беззаботными, потому что легкое течение дает самый слабый иммунитет, иммунитет в крови остается от 3 до 6 месяцев и неизвестно, в какой момент иммунитет начнет критически снижаться. Наличие иммунитета также не предусматривает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно,

– заявила врач.

Добавим, месяцем ранее президент Владимир Зеленский анонсировал отмену коронавирусних ограничений для украинцев, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, или которые уже переболели. Однако о каких же ограничениях идет речь и когда это произойдет пока неизвестно.

"Мы будем как государство, и мы это в принципе уже почти разработали, отменять любые запреты – особенно для людей, которые вакцинируются или переболели ковидом. И это правильно, потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений", – сказал президент.



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала