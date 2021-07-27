Можно ли отличить побочные эффекты вакцинации от симптомов коронавируса

Как оказалось, 0,78% привитых даже не подозревают о том, что болеют на коронавирус, потому что не имеют симптомов. Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали различия между распространенными побочными эффектами вследствие прививки и ранними симптомами.

Ученые сфокусировались на четырех вакцинах против коронавируса, а именно: на мРНК-препаратах Pfizer - BioNTech (BNT162b2) и Moderna (мРНК-1273); вакцине на основе аденовирусного вектора Oxford - AstraZeneca и на одноразовой вакцине Johnson & Johnson.

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Самые распространенные побочные эффекты вследствие этих препаратов: боль в месте укола, утомляемость, головная боль и лихорадка.

Интересно, что хотя с тяжелым течением коронавируса чаще всего сталкиваются пожилые люди, вакцинацию хуже переносят в основном молодые.

Ученые провели обсервационное исследование с участием жителей Великобритании в возрасте от 16 до 90 лет. До вакцинации (с 8 декабря 2020 года по 17 мая 2021-го) у них не было никаких симптомов коронавируса.

Результаты исследования:

Более 1,07 миллиона человек вакцинировались препаратами от AstraZeneca (713 651) или Pfizer-BioNTech (358 662). 362 770 (33,8%) из них столкнулись как минимум с одним симптомом сразу после вакцинации.

На коронавирус после этого проверили всего 14,8 тысячи человек, у 150 (1,01%) из которых тест оказался положительным.

Хотя 11 317 человек, сдавших анализ, не сообщали о каких-либо признаках болезни, у 88 из них обнаружили вирус. То есть они даже не подозревали, что являются носителями инфекции.

Частота некоторых симптомов, к примеру головной и мышечной боли, впоследствии повышалась независимо от положительного результата теста.

А вот чихание и охриплость усиливались лишь у больных коронавирусом.

У владельцев негативных тестов были сильнее лихорадка и боль в горле.

Значимой разницы в устойчивости симптомов у людей, которые имели положительный или отрицательный тест, не обнаружили.

Авторы работы признали, что им не удалось точно установить различия между побочными эффектами от вакцинации и симптомами, вызванными болезнью. Но исследование выявило другую проблему: привитых редко тестируют на коронавирус, даже когда их жалобы явно отвечают признакам болезни.