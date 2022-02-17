МРНК-технологию вакцин могут использовать для заживления костей

Исследователи из клиники Майо предложили использовать информационную РНК для регенерации костей. Эта технология уже доказала свою безопасность при создании вакцин против COVID-19.

Ученые уже провели ряд экспериментов с крысами и опубликовали заключения в научном журнале Science Advances. Результаты показали, что матричная РНК может использоваться в низких дозах для регенерации кости без побочных эффектов.

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Результаты очень перспективны

Ученые увидели, что качество новой кости превосходит кость, сформированную с помощью рекомбинантного костного человеческого морфогенетического белка – 2 (BMP-2).

Преимущества применения новой технологии

BMP-2 – это препарат для терапии регенерации костей, получивший одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Исследователи также объяснили, что матричная РНК является предпочтительным способом для регенерации кости, потому что она не требует повторных доз.

Результаты показали, что рост новой ткани, произошедший после применения матричной РНК, биомеханически превосходил альтернативный метод и оставался таковым в течение восьми недель мониторинга, – говорится в заключениях ученых.

Коротко о регенерации костей и почему это сложный процесс

Человеческая кость развивается одним из двух способов:

прямым образованием костных клеток из клеток-предшественников;

или путем эндохондрального окостенения – сначала формируется хрящ, который затем переходит в кость.

Подытожим

Терапия BMP-2 использует первый метод, метод матричной РНК использует второй.

В целом, исследователи отметили, что результаты исследования показали, что этот метод "может излечивать большие сегментарные костные дефекты длинных костей критического размера лучше его рекомбинантного белкового аналога".

Поэтому, несмотря на то, что результаты на крысах ограничены, они перспективны и важны, а потому необходимы дополнительные исследования на крупных животных.

Только тогда этот вариант терапии можно рассматривать для клинических испытаний с участием людей.