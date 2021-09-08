Ученые сообщили, что алгоритм показал лучшие результаты с точки зрения точности, чувствительности и специфичности, чем все другие методы, которые используют сейчас. Кроме того, метод позволяет диагностировать признаки снижения когнитивных способностей, в частности MCI (легкое когнитивное нарушение) и симптомы болезни Альцгеймера.

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Справка: часто MCI не сопровождается какими-либо физическими симптомами, которые можно обнаружить. Также MCI не всегда свидетельствует о болезни Альцгеймера, но это важный потенциальный индикатор болезни в будущем.

Как работает новый метод

Современная обработка сигналов позволяет делегировать обработку изображений искусственному интеллекту, который может выполнять ее быстрее и достаточно точно,

– отметил Ритис Маскелюнас, один из авторов метода.

Авторы метода предупредили, что применение этого моделирования не должно исключать участия медицинского работника во время диагностики, в частности не следует стопроцентно полагаться на какие-либо алгоритмы.

Идеальная формула выглядит так: после того, как искусственный интеллект выявил первые потенциальные признаки когнитивных нарушений, следующим шагом должна быть диагностика специалистов для подтверждения.

Почему это важно

Более ранний диагноз означает более раннее лечение, даже если мы еще не нашли способ, который может полностью остановить болезнь Альцгеймера, однако, это точно поможет замедлить ее.

Модель, описанная в этом исследовании, основана на существующей нейронной сети ResNet18.

Модифицированная система смогла разделить сканирование мозга на 6 категорий, от легких до серьезных проявлений болезни Альцгеймера.

В настоящее время используются различные методы для выявления болезни Альцгеймера, в том числе отслеживание взгляда, анализ голоса и даже установка датчиков в домах людей – но методы искусственного интеллекта могут стать более простым и быстрым способом диагностики.