МРТ показало, как употребление алкоголя во время беременности нарушает мозг плода.

К сожалению, изменения, которые увидели ученые благодаря МРТ, очень значительны. Беременные женщины не должны пить даже в малых дозах.

Почему алкоголь противопоказан беременным

Воздействие алкоголя во время беременности может нарушать физическое и умственное развитие ребенка, в частности задержку речи, поведенческие и другие нарушения.

Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

По статистике, каждая 70-я беременность на фоне потребления алкоголя приводит к алкогольному синдрому плода.

Детали нового исследования

Ученые хотели выявить, как рано происходят характерные нарушения мозга.

В исследовании приняли участие 500 беременных женщин, которым назначили МРТ плода по клиническим показаниям.

Анонимный опрос показал, что 51 женщина употребляла алкоголь во время беременности (конкретные цифры доз алкоголя ученые в исследовании не указаны). Сроки беременности составляли от 20 до 37 недель.

Результаты проведения МРТ

Ученые оценили 12 структур мозга и объемы разных сегментов. Изменения в мозге плодов оказались значительными в результате употребления алкоголя матерью.

Наиболее явными были различия в объеме мозолистого тела и перивентрикулярной зоне, результаты сравнивали с контрольной группой женщин, не употреблявших алкоголь.

Мозолистое тело – связующее звено между двумя полушариями мозга, а перивентрикулярная зона – место, где рождаются новые нейроны.

Впервые пренатальная визуализация позволила количественно оценить ранние изменения в мозге плода в результате воздействия алкоголя.

– прокомментировала соавтор работы, исследовательница Марлен Стюмпфлен.

Ученые подчеркнули, что употребление алкоголя матерью "ставит мозг будущего ребенка на ненормальную траекторию развития".

Результаты говорят о том, что женщины должны сознательно подходить к планированию беременности.