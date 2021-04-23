Почему возникают мушки в глазах

Большинство препятствий в глазах появляются с возрастом, где-то между 50 и 70 годами. Риск увидеть такие "мушки" выше у людей с близорукостью, диабетом, у тех, кто оперировал катаракту и у кого были воспаление или травма глаз. Они появляются в одном глазу, но могут быть и в обоих одновременно.

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Мушки очень распространены, и в большинстве случаев лечить их не нужно. Поначалу они могут раздражать, но со временем вы перестанете их замечать или будете замечать реже.

Бывает и так, что стекловидное тело отделяется от задней части глаза: это называется задней отслойкой стекловидного тела. Оно тянет за сетчатку, создавая давление, и тогда в глазах могут случаться вспышки. Они похожи на звездочки после удара по голове и могут появляться и исчезать в течение недель и месяцев. Вспышек, как и мушек, становится больше с возрастом. Они немного опаснее и могут быть симптомом отслоения или разрыва сетчатки. Но могут быть и признаком мигрени.

Что делать с мушками в глазах

Мушки почти никогда не влияют на зрение, но некоторым людям мешают так сильно, что они хотят от них избавиться. Никаких народных методов против них не существует. Существует два варианта лечения, но оба связаны с рисками и редко применяются: