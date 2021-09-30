Одна из этих мутаций, K417N, присутствует во всех случаях инфицирования вариантом Дельта плюс, но не присутствует ни в одном из вариантов инфекций Дельта.

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Новые данные дают исследователям важные сведения о структурных изменениях вируса в последнее время и подчеркивают необходимость поиска способов борьбы с COVID-19.

Используя инструменты и программы биоинформатики, ученые определили 5 конкретных мутаций, которые получили распространение при инфекциях Дельта плюс в сравнении с инфекциями Дельта.

В частности, установили одну мутацию, K417N, которая присутствует во всех инфекциях Дельта плюс, но не присутствует почти ни в одной из инфекций Дельта.

То ли природные антитела, полученные после перенесенного COVID-19, или антитела, которые сформировала иммунная система в результате действия вакцины, мы структурно демонстрируем, насколько опасен и умен этот вирус, способный мутировать таким образом, что антитела, кажется, не распознают и не могут защищаться от этих новых вариантов,

– подчеркнули авторы исследования.

Также в исследовании говорится, что такие результаты объясняют, почему так много людей дали положительный результат на варианты Дельта, несмотря на то, что они вакцинированы или ранее были инфицированы COVID-19.

Дельта Плюс – это вариант Дельта с дополнительной мутацией K417N. Такая же мутация есть у штамма Бета, который впервые обнаружили в Африке.

Что известно о штамме Дельта: коротко

Это вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 года в Индии.

ВОЗ заявила, что вариант Дельта практически вытеснил другие варианты коронавируса, их в обороте менее 1%.

В частности, в Украине большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится на Дельта штамм.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала