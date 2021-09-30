Мутации не прекращаются: обнаружили 5 специфических мутаций штамма Дельта

30 сентября 2021 , 11:57
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Источник:

Science Daily

Исследователи определили 5 специфических мутаций, которые возникли в результате распространения мутации Дельта плюс по сравнению с вариантом Дельта.

Одна из этих мутаций, K417N, присутствует во всех случаях инфицирования вариантом Дельта плюс, но не присутствует ни в одном из вариантов инфекций Дельта.

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Новые данные дают исследователям важные сведения о структурных изменениях вируса в последнее время и подчеркивают необходимость поиска способов борьбы с COVID-19.

  • Используя инструменты и программы биоинформатики, ученые определили 5 конкретных мутаций, которые получили распространение при инфекциях Дельта плюс в сравнении с инфекциями Дельта.
  • В частности, установили одну мутацию, K417N, которая присутствует во всех инфекциях Дельта плюс, но не присутствует почти ни в одной из инфекций Дельта.

То ли природные антитела, полученные после перенесенного COVID-19, или антитела, которые сформировала иммунная система в результате действия вакцины, мы структурно демонстрируем, насколько опасен и умен этот вирус, способный мутировать таким образом, что антитела, кажется, не распознают и не могут защищаться от этих новых вариантов,
– подчеркнули авторы исследования.

Также в исследовании говорится, что такие результаты объясняют, почему так много людей дали положительный результат на варианты Дельта, несмотря на то, что они вакцинированы или ранее были инфицированы COVID-19.

Дельта Плюс – это вариант Дельта с дополнительной мутацией K417N. Такая же мутация есть у штамма Бета, который впервые обнаружили в Африке.

Что известно о штамме Дельта: коротко


Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська