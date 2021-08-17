Мутации могут оказаться устойчивыми к вакцинам

Британские эксперты из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям заявили, что новые варианты SARS-CoV-2, которые будут устойчивыми к вакцинам – являются вполне реальной угрозой и вернут достигнутые успехи на год назад.

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Преимущество в том, что мы можем создавать вакцины против коронавируса и делать это относительно быстро, однако мы также можем вернуться к ситуации годичной давности, в зависимости от имеющегося иммунитета против новых вариантов,

– говорится в выводах экспертов.

Шанс контролировать иммунный ответ

Пока ученые надеются, что вирус будет мутировать медленно, а не скачкообразно, чтобы была возможность эффективно обновлять уже имеющиеся вакцины.

Однако, о карантинных ограничениях стоит тоже подумать – усиливать их по мере того, как будет ослабевать иммунитет к имеющимся вакцинам.

Опыт Великобритании. Сейчас в стране полностью привитые против COVID-19 люди старше 18 лет уже не обязаны самоизолироваться, если находились в тесном контакте с больным.



Постепенно вводятся и другие меры послаблений, которым следовали британцы в течение длительного периода.

Ученые считают, что пока ситуация под контролем благодаря оперативным мерам по секвенированию генома SARS-CoV-2.

Какие опасные мутации коронавируса циркулируют сейчас

В той же Великобритании 90% от всех активных случаев COVID-19 составляют инфицированные штаммом Дельта.

Известно, что концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в тысячу раз больше, чем при инфицировании первоначальным вариантом коронавируса.

Кроме того, сейчас в ВОЗ все чаще говорят о штамме Йота. По данным ученых, эта мутация способна повысить уровень смертности от COVID-19 в 62 – 82% среди пожилых людей.

Впервые этот вариант обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор он распространился на 27 стран.