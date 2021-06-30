Скоро закончатся буквы для штаммов, мутации продолжаются, – эпидемиолог Виноград

Количество разновидностей коронавируса в мире растет. А прививки даже двумя дозами вакцин, полностью не убережет от заражения новыми штаммами.

Вместе с тем, новые виды болезни продолжают набирать обороты. Об этом рассказала эпидемиолог Наталья Виноград.

Интересно Как защититься от штамма коронавируса "Дельта": советы ВОЗ

Новые штаммы коронавируса

По ее словам, ВОЗ предлагает новые классификации на уже давно известные штаммы. Сейчас они получили новую параллельную название, чтобы придерживаться этических норм и не привязываться к национальным особенностям.

. Последние названный штамм сегодня называется "Зета", объяснила Виноград.

В целом, по рекомендации ВОЗ, медики разделяют ряд штаммов на 2 варианта:

те, которые вызывают беспокойство и составляют самую высокую эпидемиологическую опасность – "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта"; те, что вызывают медицинский интерес.

Те штаммы, которые будут появляться в дальнейшем, в названии будут иметь новую букву греческого алфавита. И кажется, что скоро закончатся буквы. Мутации продолжаются,

– предостерегла эпидемиолог.

Учитывая защищенность человека от повторного заражения, вакцины не сработают, люди инфицируются. Но они могут защитить человека от тяжелого течения болезни и смерти. Поэтому ВОЗ призывает к вакцинации и желательно это сделать как можно быстрее.

Эпидемиолог о новых штаммах коронавируса: видео

Штамм "Дельта": что нужно знать

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. На данный момент его зафиксировали в 96 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм коронавируса "Дельта" – международной угрозой.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи "Дельта"-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом "Дельта". Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.

Еще один видоизмененный штамм – "Дельта"-плюс зафиксировали в 10 странах мира. А в Чехии, вслед за Бразилией, заявили о "Лямбда"-штамме. Ученые обнаружили, что в геноме этого штамма есть ряд изменений, которые совершенно не свойственны его исходному образцу.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала