Эксперименты ученых из Нью-Йоркского университета демонстрируют, что одна из самых распространенных ныне мутаций SARS-CoV-2 сделала вирус значительно заразнее за первоначальный вариант, обнаруженный в Китае. Такие же выводы ранее делали и другие исследователи.

Речь идет о мутации D614G, которую обнаружили еще в начале 2020 года. Это лишь одна из вариаций коронавируса, но сегодня она доминирует во всем мире.

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Оба варианта вируса вводили в клетки легких, печени и толстой кишки человека, после чего оценивали скорость заражения.

Результаты исследования:

По сравнению с исходным вариантом SARS-CoV-2 мутация D614G сделала вирус в 8 раз заразнее.

Кроме того, вирус стал устойчивым, что объясняет возможный механизм повышения способности варианта инфицировать клетки.

Начиная этот проект, мы не знали, будет ли мутация D614G иметь функциональные эффекты, однако наши результаты довольно однозначно демонстрируют, что она способствует более быстрому заражению,

– рассказал соавтор исследования Жарко Данилоски.

Ранее к подобным результатам пришли ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории, Университета Северной Каролины и Техасского университета. Но до сих пор неясно, приводит ли мутация D614G к более быстрому распространению вируса от человека к человеку и влияет ли она на тяжесть переноса болезни.

Полученные результаты важны для разработчиков вакцин против COVID-19. Ведь учет различных форм спаечного белка SARS-CoV-2 может сделать вакцину значительно эффективнее.

В настоящее время команда продолжает изучать и другие варианты SARS-CoV-2, в частности те, которые впервые обнаружили в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.