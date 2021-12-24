Мутации возникают в живом вирусе, а не из-за вакцины: объяснения эпидемиолога

В соцсетях распространяют ложную информацию о том, что вакцинация якобы способствовала возникновению новых вариантов коронавируса.

Врач-епидемиолог Людмила Мухарская рассказала, что вакцинация против коронавируса не может быть причиной возникновения новых штаммов, а является результатом изменений генов вируса.

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Каким образом вакцинация влияет на вирус

Ведь, когда вирус широко циркулирует в популяции, вероятность мутации вируса возрастает. И наоборот, вакцины могут помочь предотвратить развитие новых штаммов, замедляя скорость передачи вируса.

Вакцинация – это введение в организм не вируса, а его небольшого фрагмента. Вирус не может вместе с вакциной попасть в организм,

– пояснила Людмила Мухарская.

Кроме того, врач уточнила, что есть вакцины, которые сделаны на платформе убитого вируса, не живого. И такие вакцины не могут побудить появление новых вирусов.

Мутации возникают в живых вирусах, которые циркулируют среди людей, которые по большей части не вакцинированы. Или которые вакцинированы, но у них не выработался достаточный иммунитет. У таких людей теоретически вирус может мутировать при условии, что он долго циркулирует, находится ли в одном и том же организме.

Вот последний вариант коронавируса, Омикрон, возник в Южной Африке. То есть в государстве, где большое количество ВИЧ-инфицированных людей. Это люди, которые болеют постоянно, и у которых подавлена иммунная система.

То есть в них не может вырабатываться полноценная защита, которая бы быстро убивала вирус.

Почему важно вакцинироваться

Мы знаем, что вакцина не защищает от инфицирования на 100%, то есть человек может заболеть, но он перенесет COVID-19 в легкой форме. То есть, фактически вакцина защищает от госпитализации, осложнений и смерти.

Почему коронавирус мутирует?

SARS CoV-2-это РНК-вирус, мутация для которого является вполне естественной. Любой РНК-вирус (в частности коронавирус, грипп или корь) мутирует непрерывно и значительно больше подвержен мутациям, чем ДНК-вирус (к примеру герпес или оспа). Это происходит из-за того, что как только РНК-вирус попадает в организм, он начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки. То есть от первоначального варианта образуются отдельные организмы которые развиваются так, как им заблагорассудится. Все для того, чтобы иметь больше шансов на выживание.

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