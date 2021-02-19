Експерименти вчених з Нью-Йоркського університету демонструють, що одна з найпоширеніших нині мутацій SARS-CoV-2 зробила вірус значно заразнішим за початковий варіант, виявлений в Китаї. Такі самі висновки раніше робили й інші дослідники.

Мова йде про мутацію D614G, яку виявили ще на початку 2020 року. Це лише одна з варіацій коронавірусу, але нині вона домінує в усьому світі.

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Обидва варіанти вірусу вводили в клітини легенів, печінки й товстої кишки людини, після чого оцінювали швидкість зараження.

Результати дослідження:

У порівнянні з вихідним варіантом SARS-CoV-2, мутація D614G зробила вірус у 8 разів заразнішим.

Орім того, вірус став стійкішим, що пояснює можливий механізм підвищення здатності варіанта інфікувати клітини.

Починаючи цей проєкт, ми не знали, чи буде мутація D614G мати функціональні ефекти, однак наші результати досить однозначно демонструють, що вона сприяє швидшому зараженню,

– розповів співавтор дослідження Жарко Данілоскі.

Раніше до подібних результатів прийшли вчені з Лос-Аламоської національної лабораторії, Університету Північної Кароліни та Техаського університету. Але поки що досі незрозуміло, чи призводить мутація D614G до швидшого поширення вірусу від людини до людини та чи впливає вона на важкість перенесення хвороби.

Отримані результати важливі для розробників вакцин проти COVID-19. Адже врахування різних форм спайкового білка SARS-CoV-2 можуть зробити вакцину значно ефективнішою.

Нині команда продовжує вивчати й інші варіанти SARS-CoV-2, зокрема ті, які вперше виявили у Великобританії, Південній Африці та Бразилії.