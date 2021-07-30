При этом отмечают, что это может быть не единственный документ, который нужно будет показать. Так, сотрудники музея могут запросить, помимо сертификата в цифровом или бумажном виде, документ, удостоверяющий личность посетителя.

Внимание Папа Франциск впервые появился на публике после операции: как чувствует себя понтифик

"Начиная с пятницы, 6 августа, и до дальнейшего уведомления, доступ в музеи Ватикана и все связанные с ними зоны будет разрешен только лицам, которые имеют сертификат о COVID-19 (Green Pass или эквивалентное удостоверение)", – говорится в сообщении.

Организаторы предостерегают, что эти правила необходимы для того, чтобы ваше посещение прошло в самых лучших и безопасных условиях.

Поэтому они превалируют над обычными условиями,

– подчеркнули в пресс-службе.

Внимание! С 31 июля украинские туристы смогут въезжать на территорию Италии. Однако по прибытию необходимо будет 5 дней находиться на самоизоляции.

Коронавирус в Ватикане