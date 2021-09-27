Муж и жена умерли в один день от COVID-19: вакцинированы не были

В Одесской области в течение получаса от осложнений коронавируса умерли муж и жена. Известно, что оба не были вакцинированы против этого недуга.

Трагедия произошла 26 сентября. Об этом сообщил Ивановский поселковый глава Виктор Лобач.

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По его словам, супругам было по 60 и 58 лет. Сразу после их смерти по селу пошли разные слухи, якобы они умерли после того, как сделали прививку. Это оказалось неправдой.

Для всех, кто против вакцинации и различных сплетников официально сообщаю: по словам родного брата покойного, они действительно умерли от страшной болезни COVID-19, но никогда не были вакцинированы,

– написал Лобач.

Не сразу обратились к врачу

К тому же они не сразу обратились к врачу, когда заболели. Сначала пытались побороть недуг самостоятельно дома. Когда состояние их здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, где и умерли от осложнений.

"Возможно, эта трагедия послужит для кого-то из вас, кто категорически против вакцинации, изменить свое мнение. Хотя, конечно, у всех вас есть право своей жизнью распоряжаться, как пожелаете", – добавил Виктор Лобач.

Он также выразил искренние соболезнования всем родственникам и близким усопших. И сообщил, что похоронят их 29 сентября в Одессе.

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Напомним, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине – невакцинированные. Об этом сообщил заместитель министра – главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По данным Минздрава , в Украине вакцинировано против коронавируса 6 781 527 человек, в том числе 6 781 525 из них получили одну дозу вакцины. Зато 5 458 838 человек уже завершили процесс иммунизации, они получили по две дозы вакцины.

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Вчера страшная трагедия произошла в семье Ф. – бывших жителей пгт Ивановки. В Одесской инфекционной больнице в течение 30-ти минут умерли муж, а затем жена. По Ивановке сразу пошли разные слухи и чушь, что якобы они умерли, как только сделали прививку.

Для всех, кто против вакцинации и различных сплетников официально сообщаю: со слов родного брата покойного они действительно умерли от страшной болезни COVID-19, но никогда не были вакцинированы. Заболели, лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня мужа. Близкий родственник покойных попросил меня: "Рассказывайте всем, чтобы люди бережнее относились к самой ценной своей жизни и не занимались самолечением дома".

Это не выдуманная история, в шоке все родные и близкие умерших, которых, кстати, похоронят 29 сентября в Одессе. Возможно, эта трагедия послужит для кого-то из вас, кто категорически против вакцинации, изменить свое мнение.

Хотя, конечно, все вы имеете право своей жизнью распоряжаться, как пожелаете. Разделяю боль от потери родных людей и выражаю искренние соболезнования всем родственникам и близким усопших.