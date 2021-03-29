Более года назад на 36-летнего жителя Филиппин Кента Райана Тома напали злоумышленники и нанесли ножевое ранение. О том, что в его груди остался четырехдюймовый нож, мужчина узнал 14 месяцев спустя во время планового медосмотра перед устройством на работу в шахту.

Почему нож оставили в груди

По словам пациента, после нападения он обратился в больницу, где врач признал рану безопасной, поэтому не сделал рентген, а просто обработал ее. После этого Тамао выписали безрецептурные обезболивающие и отправили домой.

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Все это время мужчина жил обычной жизнью, и о ножевом нападении напоминали только боли в груди в холодную погоду. Но они были не настолько сильны, чтобы обращаться за медицинской помощью.



Нож в груди / Фото: sciencedaily.com

Как врачи заметили нож

Во время планового медосмотра при устройстве на работу, врачи сделали рентгеновский снимок и обнаружили в грудной клетке мужчины четырехдюймовый нож, лезвие которого располагалось в опасной близости к легким.

Компания, в которую пытался устроиться Тамао, признала, что ему опасно работать в шахте с ножом в груди. Однако у мужчины нет денег для того, чтобы оплатить дорогостоящую операцию.

Сейчас Тамао требует, чтобы врачи, которые не заметили нож в его груди, провели операцию.

В прошлом году врачи не проверили мои раны должным образом, поэтому я считаю, что они частично виноваты в том, что произошло. Они должны исправить это,

– сказал мужчина.