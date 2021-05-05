Побочное действие лекарства

Лекарства вызвали у пострадавшего гиперсексуальность и тягу к азартным играм. Итальянец страдал от побочных эффектов пять лет: с 2001 по 2006 год. Информация о них появилась в инструкции по применению только год спустя.

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Первые симптомы появились через несколько месяцев после приема препарата. Я стал чрезвычайно возбужденным сексуально и начал играть. Думал, я сошел с ума,

– рассказал мужчина.

Он даже был вынужден уволиться с работы, поскольку украл там 100 тысяч евро, чтобы спустить на онлайн-казино. Мужчина планирует вернуть деньги, получив компенсацию.

Судебное решение

Судебный процесс длился шесть лет. Адвокат итальянца подчеркнул, что его подзащитный никогда не оспаривал медицинское действие лекарств. Причиной разбирательства стало отсутствие важной информации в инструкции по применению.

Судебный процесс длился с 2015 года. В марте 2020 года суд уже обязал Pfizer выплатить итальянцу компенсацию, однако компания обжаловала решение. Апелляционный суд также встал на сторону пациента.