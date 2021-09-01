В социальных сетях появились соответствующие видеокадры. Мужчина разбил стеклянные двери и взял штурмом поликлинику. Он также избил трех медработников.

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Что известно об инциденте

Как заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в поликлинику для вакцнации всех впускали по очереди. Однако один из желающих срочно провакцинироваться выбил стеклянную дверь, ворвался внутрь и избил медиков.

Сам он заявлял, что является ветераном Первой Карабахской войны (вооруженный конфликт, происходивший между армянами и азербайджанцами с сентября 1987 года по 12 мая 1994 года). Впрочем, в МВД обвинили мужчину в обмане.

Это житель Баку Джейхун Агаев, 1978 года рождения. Его утверждения – ошибочны. В 1994 году ему было всего 16 лет,

– сказал представитель ведомства.

Ажиотаж вокруг вакцинации

В правительстве недавно сообщили о новых ограничениях для посещения ресторанов и торговых центров в Азербайджане. Они и вызвали ажиотаж в пунктах вакцинации. Так, с 1 сентября посетителям общественных объектов закрытого типа необходимо иметь COVID-паспорт.

Поэтому жители Баку массово бросились в пункты вакцинации. В результате там образовались большие очереди.

Справка. В течение последней недели ежедневно проходили вакцинацию 80 – 100 тысяч человек. Несмотря на это, первую дозу вакцины в Азербайджане получили пока лишь 4,1 миллиона человек, а это лишь половина взрослого населения.

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Министерство внутренних дел уже начало расследование по этому инциденту.