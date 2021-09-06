Об инциденте сообщил руководитель медицинской бригады Скендер Теляков. К счастью, врачам удалось вытащить телефон. Они разделили его на 3 части с помощью эндоскопии.
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Что случилось
К медикам обратился 33-летний мужчина. Он пожаловался на то, что у него в животе застрял телефон.
Устройство было в организме пострадавшего 4 дня. Его заметно было во время рентгеновского снимка.
Телефон можно было увидеть на рентгене / Фото Скендера Телаку
Мобильное устройство было слишком большим, чтобы желудок смог его переварить. Но в то же время организм мужчины подвергался опасности – из телефона могла вытечь аккумуляторная кислота.
Телефон после безопасного извлечения / Фото Скендера Телаку
В каком состоянии мужчина
Врачам удалось вытащить телефон. Руководитель медицинской бригады Скендер Телаку отметил, что осложнений после процедуры не было.
Врачи из Косово / Фото Скендера Телаку