Об инциденте сообщил руководитель медицинской бригады Скендер Теляков. К счастью, врачам удалось вытащить телефон. Они разделили его на 3 части с помощью эндоскопии.

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Что случилось

К медикам обратился 33-летний мужчина. Он пожаловался на то, что у него в животе застрял телефон.

Устройство было в организме пострадавшего 4 дня. Его заметно было во время рентгеновского снимка.

Телефон можно было увидеть на рентгене / Фото Скендера Телаку

Мобильное устройство было слишком большим, чтобы желудок смог его переварить. Но в то же время организм мужчины подвергался опасности – из телефона могла вытечь аккумуляторная кислота.



Телефон после безопасного извлечения / Фото Скендера Телаку

В каком состоянии мужчина

Врачам удалось вытащить телефон. Руководитель медицинской бригады Скендер Телаку отметил, что осложнений после процедуры не было.

Внимание! По данным Британского общества гастроэнтерологов, большинство инородных тел люди глотают случайно. Но 10-20% случаев требуется эндоскопическое удаление, а до 1% – хирургическое удаление или лечение осложнения.



Врачи из Косово / Фото Скендера Телаку