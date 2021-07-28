Также известно, что он был врачом. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев", – отметил Кузин.
Поэтому это факт инфицирования на территории страны либо при исполнении служебных обязанностей, либо в домашних условиях,
– добавил он.
Дельта в Украине: главное
Источник: Минздрав Украины
- Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.
- Первые случаи Дельты в Украине обнаружили в Ужгороде. Впоследствии инфекция добралась до Киева. Сперва было известно о 8 таких.
- На Львовщине впервые обнаружили инфицированных штаммом коронавируса Дельта – зафиксировали 3 случая. Сейчас еще 3 человека ждут результатов тестов.
- 26 июля во Львове удалось побороть недуг 1 пациенту.
- Новые случаи штамма коронавируса Дельта подозревают и в Закарпатской области. Говорят, что в регионе есть по меньшей мере еще 6 инфицированных.
- Из-за распространения этого штамма, правительство по поручению СНБО планирует несколько усилить карантин.
Главное о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала