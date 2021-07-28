Мужчина, который умер от Дельта-штамма, был врачом и не выезжал из Украины, – Минздрав
Источник:24 канал
Ранее сообщалось, что первый мужчина в Украине, который умер от штамма коронавируса Дельта, привез недуг из России. Впрочем, в Министерстве здравоохранения отметили, что он не выезжал за пределы страны.
Также известно, что он был врачом. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
К теме В Александровской больнице Киева умер инфицированный штаммом Дельта пациент
"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев", – отметил Кузин.
Поэтому это факт инфицирования на территории страны либо при исполнении служебных обязанностей, либо в домашних условиях,
– добавил он.
Дельта в Украине: главное
Источник: Минздрав Украины
- Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.
- Первые случаи Дельты в Украине обнаружили в Ужгороде. Впоследствии инфекция добралась до Киева. Сперва было известно о 8 таких.
- На Львовщине впервые обнаружили инфицированных штаммом коронавируса Дельта – зафиксировали 3 случая. Сейчас еще 3 человека ждут результатов тестов.
- 26 июля во Львове удалось побороть недуг 1 пациенту.
- Новые случаи штамма коронавируса Дельта подозревают и в Закарпатской области. Говорят, что в регионе есть по меньшей мере еще 6 инфицированных.
- Из-за распространения этого штамма, правительство по поручению СНБО планирует несколько усилить карантин.