Мужчина, который умер от Дельта-штамма, был врачом и не выезжал из Украины, – Минздрав

28 июля 2021 , 20:40
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Источник:

24 канал

Ранее сообщалось, что первый мужчина в Украине, который умер от штамма коронавируса Дельта, привез недуг из России. Впрочем, в Министерстве здравоохранения отметили, что он не выезжал за пределы страны.

Также известно, что он был врачом. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев", – отметил Кузин.

Поэтому это факт инфицирования на территории страны либо при исполнении служебных обязанностей, либо в домашних условиях,
 –  добавил он.

Внимание! Главный врач страны также сообщил, что всего в Украине зафиксировали 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Большинство – подтвердили методом ПЦР-тестирования. Их зафиксировали в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Дельта в Украине: главное

Источник: Минздрав Украины

  • Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.
  • Первые случаи Дельты в Украине обнаружили в Ужгороде. Впоследствии инфекция добралась до Киева. Сперва было известно о 8 таких.
  • На Львовщине впервые обнаружили инфицированных штаммом коронавируса Дельта – зафиксировали 3 случая. Сейчас еще 3 человека ждут результатов тестов.
  • 26 июля во Львове удалось побороть недуг 1 пациенту.
  • Новые случаи штамма коронавируса Дельта подозревают и в Закарпатской области. Говорят, что в регионе есть по меньшей мере еще 6 инфицированных.
  • Из-за распространения этого штамма, правительство по поручению СНБО планирует несколько усилить карантин.

Главное о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

 

Автор: Аліна Оліховська