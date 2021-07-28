Мужчина, который умер от Дельта-штамма, был врачом и не выезжал из Украины, – Минздрав

Ранее сообщалось, что первый мужчина в Украине, который умер от штамма коронавируса Дельта, привез недуг из России. Впрочем, в Министерстве здравоохранения отметили, что он не выезжал за пределы страны.

Также известно, что он был врачом. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев", – отметил Кузин.

Поэтому это факт инфицирования на территории страны либо при исполнении служебных обязанностей, либо в домашних условиях,

– добавил он.

Дельта в Украине: главное

Главный врач страны также сообщил, что всего в Украине зафиксировали 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Большинство – подтвердили методом ПЦР-тестирования. Их зафиксировали в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Источник: Минздрав Украины

Еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила штамм Дельта международной угрозой.

Первые случаи Дельты в Украине обнаружили в Ужгороде. Впоследствии инфекция добралась до Киева. Сперва было известно о 8 таких.

На Львовщине впервые обнаружили инфицированных штаммом коронавируса Дельта – зафиксировали 3 случая. Сейчас еще 3 человека ждут результатов тестов.

26 июля во Львове удалось побороть недуг 1 пациенту.

Новые случаи штамма коронавируса Дельта подозревают и в Закарпатской области. Говорят, что в регионе есть по меньшей мере еще 6 инфицированных.

Из-за распространения этого штамма, правительство по поручению СНБО планирует несколько усилить карантин.

Главное о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала