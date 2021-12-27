Инцидент произошел в городе Ступино Московской области. 38-летний мужчина упал лицом на землю и не замечал инородного тела, которое попало в глаз в результате травмы.

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Почему мужчина не замечал ветки в глазу

Ветка попала в глаз через нижнее веко, проткнула насквозь глазницу и застряла в пазухе носа после этого. Мужчина совсем не чувствовал инородного тела.

Как обнаружили находку

Мужчина пришел в больницу с жалобой на рану на нижнем веке. Она долго не заживала и начала гноиться.

Во время падения ветка вошла в глаз полностью, не повредив никаких важных органов. Снаружи также ничего, кроме небольшой раны, не осталось. Поэтому мужчина и не заметил, какую травму получил,

– рассказал заведующий отоларингологическим отделением Тимур Антонов.

Как проходила операция

Операцию проводил челюстно-лицевой хирург.

Она была сложной – ветка успела прогнить и раскрошилась во время извлечения.

Глаза мужчины не пострадали, сейчас все хорошо. Сейчас пациент продолжает стационарное лечение под наблюдением врачей.