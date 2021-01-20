Житель Лондона Рассел Джонс потратил 300 фунтов на рентген и анализы для своего пса по кличке Билл, который начал хромать.

Но ветеринары не нашли у животного никаких травм и болезней, пишет Daily Mail.

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В результате выяснилось, что Билл просто сочувствует хозяину, ведь у того нога в гипсе. Мужчина передвигается на костылях, а пес прыгает рядом, поджав под себя абсолютно здоровую лапу. История быстро стала вирусной в соцсетях – люди не могли поверить, что такое возможно.

Почему собаки повторяют за хозяевами

Но еще в 2011 году ученые Венского университета говорили об автоматической имитации, когда собаки подражают владельцам, даже если это для них не на пользу.



Сочувственный пес / Фото Daily Mail

Во время исследования половина собак наблюдала, как их хозяин отодвигал дверь рукой, а другая половина наблюдала, как обычный человек использовал для этого голову.

Исследователи обнаружили, что собаки были склонны подражать всему, что демонстрировал хозяин с возможностью вознаграждения или без него.