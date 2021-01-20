Мужчина потратил 300 фунтов на лечение пса, а оказалось, что тот просто сочувствовал хозяину
Житель Лондона Рассел Джонс потратил 300 фунтов на рентген и анализы для своего пса по кличке Билл, который начал хромать.
Но ветеринары не нашли у животного никаких травм и болезней, пишет Daily Mail.
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В результате выяснилось, что Билл просто сочувствует хозяину, ведь у того нога в гипсе. Мужчина передвигается на костылях, а пес прыгает рядом, поджав под себя абсолютно здоровую лапу. История быстро стала вирусной в соцсетях – люди не могли поверить, что такое возможно.
Почему собаки повторяют за хозяевами
Но еще в 2011 году ученые Венского университета говорили об автоматической имитации, когда собаки подражают владельцам, даже если это для них не на пользу.
Сочувственный пес / Фото Daily Mail
Во время исследования половина собак наблюдала, как их хозяин отодвигал дверь рукой, а другая половина наблюдала, как обычный человек использовал для этого голову.
Исследователи обнаружили, что собаки были склонны подражать всему, что демонстрировал хозяин с возможностью вознаграждения или без него.
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