30-летний мужчина из Небраски попытался самостоятельно вылечиться от биполярного расстройства и сделал себе инъекцию из отвара псилоцибиновых грибов. После этого они в нем буквально проросли, а мужчина чуть не умер.

Этот случай описали врачи из Медицинской школы Крейтонского университета, пишет Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

Почему мужчина это сделал

Мужчина страдает от биполярного расстройства – периоды гиперактивности у него меняются депрессией. Именно во время депрессивного периода американец решил отказаться от прописанных лекарств и заняться самолечением.

Он прочитал несколько исследований о возможной пользу психоделиков при борьбе с психическими расстройствами. Мужчина залил псилоцибиновые грибы кипятком, отфильтровал отвар и ввел в себя.

Последствия инъекции галлюциногенных грибов

Через несколько дней родители заметили, что их сыну стало совсем плохо – лицо пожелтело, сам он стал вялым и не мог встать с постели. В больницу его доставили с диареей, рвотой и септическим шоком.

У пациента обнаружили почечную недостаточность, поражение печени, тахикардию, низкую сатурацию крови и ионный дисбаланс. Врачей шокировало то, что грибы продолжали размножаться внутри его организма. В больнице мужчина провел три недели.

Авторы работы отмечают, что это не первый такой случай. По крайней мере в 80-х годах XX века врачи уже описали пациента с похожими симптомами после инъекции.