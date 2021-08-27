Мужчина временно потерял зрение после коронавируса: детали происшествия

В США медики проанализировали случай мужчины, который потерял зрение на правом глазу на 2 дня в результате инфицирования коронавирусом.

Коронавирус заставляет организм атаковать себя

Ученые считают, что исследовать этот случай важно, ведь это поможет понять, как SARS-CoV-2 влияет на нашу иммунную систему, заставляя организм атаковать сам себя.

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Детали клинического случая

В отчете, подробно описанном группой врачей из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета в Нью-Йорке, пациенту 70 лет, он оправился от осложненного COVID-19, но через неделю у него заболела голова.

Впоследствии мужчина начал жаловаться на потемнение в правом глазу, до такой степени, что он мог различать только большие движения. Любое движение этим глазом также вызывало сильную боль.

Компьютерная томография показала, что источником проблем пациента были сильно воспаленные пазухи по правой стороне лица.

Случай был настолько серьезным, что из-за этого разрушалась сама кость, что требовало экстренной процедуры удаления как можно большего количества воспаленного материала с каждой полости.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, боль вернулась, и его зрение снова ухудшилось. Культуры тканей показали присутствие бактерии под названием Streptococcus constellatus.

Иммунный ответ сработал против организма

Дальнейшее обследование выявило преобладание активного типа белых кровяных телец, которые обычно производят антитело IgG4. В отличие от обычных антител, оно способно перестраиваться.

Известно, что антитело IgG4 может провоцировать аутоиммунные заболевания, усиливая воспалительные процессы в организме и вызывая боли.

Пациенту поставили диагноз риносинусит, он прошел курс стероидов и вскоре вернулся к выздоровлению и ясному зрению. Через 3 недели он полностью выздоровел.

Связано ли ухудшение зрения с COVID

Хотя причина появления IgG4-RD неизвестна, часто бывает подозрительно большое количество других белых клеток, связанных с поражениями IgG4-RD, называемых цитотоксическими CD4-положительными Т-клетками. Именно эти клетки обнаружили в организмах пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Вероятно, что SARS-CoV-2 является тем спусковым крючком, когда дело доходит до нарушения нашего иммунного ответа.