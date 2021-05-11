Укус клеща

Семидесятилетний пациент обратился в одну из больниц штата Орегон с жалобами на лихорадку (повышенную температуру), тошноту и болезненную отечность в области лодыжки.

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Анализ крови показал, что у мужчины снижены концентрации эритроцитов и тромбоцитов в крови (анемия и тромбоцитопения). Биохимические показатели крови указывали на острое поражение печени и почек.

Пациент сообщил врачам, что месяцем ранее его укусило "насекомое" в косточку, которая сейчас отекла. Это произошло во время поездки на северо-восток США, где широко распространены клещи.

Какие болезни подцепил мужчина

Дальнейшее обследование дало неожиданные результаты. Пациент оказался инфицированным не только Borrelia burgdorferi – возбудителем клещевого боррелиоза или болезни Лайма, наиболее обычной клещевой инфекцией. У него также нашли бактерии Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, вызывающих анаплазмоз и бабезиоз соответственно.

Что известно об этих болезнях

При анаплазмозе страдают различные клетки крови: белые клетки, эритроциты и тромбоциты. Появляются признаки повреждения печени, в моче может обнаруживаться кровь. Из общих симптомов характерны диарея, анорексия и потеря веса.

Бабезиоз – симптомы Основные симптомы бабезиоза – гемолитическая анемия и лихорадка – немного напоминают течение малярии. Также для этой инфекции характерны усталость, озноб, головная боль, анорексия, сухой кашель. Заражение может происходить не только при укусе клеща, но и при переливании крови.

У этих болезней есть некоторые общие проявления. Ученые предполагают, что это повлияло на тяжесть состояния пациента. Например, бабезиоз и анаплазмоз могут вызывать поражения со стороны крови и внутренних органов. Однако более ранних описаний совместного протекания целых трех клещевых инфекций не существует. Известно, что сопутствующие заболевания могут существенно ухудшать течение болезни Лайма.

Симптомы болезни у пациента ушли после того, как он прошел курс лечения несколькими антибактериальными препаратами.