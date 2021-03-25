С момента первой вспышки SARS-CoV-2 исследователи со всего мира пытаются ответить на вопросы: почему мужчины более уязвимы к коронавирусу чем женщины? Теперь они попробовали лечение гормонами.

Женские гормоны и коронавирус

По последним данным, риск заражения SARS-CoV-2 у мужчин и женщин одинаковый. Однако мужчины с этой инфекцией попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раза чаще, чем женщины. Риск смерти у них выше в 1,39 раза.

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Еще в апреле прошлого года ученые предположили, что гендерные различия в последствиях болезни могут быть частично связаны с защитным действием женских половых гормонов, поэтому их можно использовать в лечении мужчин.

Как происходило исследование

Исследователи сделали ставку на прогестерон – женский гормон, который обладает противовоспалительными свойствами и потенциально может предотвратить цитокиновую бурю. Чтобы проверить гипотезу, ученые провели исследование, в котором участвовали 42 человека, с умеренным и тяжелым течением COVID-19 с апреля по август.

Добровольцев разделили на две группы: в одной пациенты получали по 100 мл прогестерона дважды в день в виде инъекций, во второй – стандартную терапию. Наблюдения велись в течение 15 дней.

Положительное влияние прогестерона в лечении коронавируса

У пациентов, получавших прогестерон, наблюдалось значительное улучшение клинического статуса на 1,5 балла от исходного уровня по сравнению с контрольной группой. У 14 мужчин в группе прогестерона клинические показатели улучшились на 70%, в то время, как в контрольной группе положительная динамика была зафиксирована лишь у 7 пациентов.

Кроме того, в течение первых 7 дней исследования кумулятивная вероятность клинического улучшения составила 0,76 среди 20 мужчин, которые получали прогестерон, по сравнению с 0,55 среди 22 человек в группе плацебо.

Наши результаты предполагают, что применение прогестерона может быть безопасным и эффективным подходом к лечению COVID-19 путем улучшения клинического статуса мужчин с умеренным и тяжелым течением коронавируса,

– отметили авторы исследования.