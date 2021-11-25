Мужчине из Лондона пересадят первый в мире глаз, напечатанный на 3D-принтере

Пациент лондонской больницы Стив Варз станет первым человеком в мире, у которого будет глаз, напечатанный на 3D-принтере. Протез пересадят уже сегодня, 25 ноября.

3D-глаз

Ему сделают операцию в специализированной клинике Мурфилдс в Великобритании. Врачи надеются, что такой глаз будет более реалистичным, чем традиционные акриловые протезы.

Интересно Надежда полностью вылечить ревматоидный артрит: ученые сделали важное открытие

Кроме этого, это должно вдвое сократить время, которое необходимо пациенту для подготовки к установке протезов – с 6 недель до 3.

Что известно о мужчине

Стиву сейчас 40 лет. Он нуждался в протезе целых 20 лет. Признается, что всегда этого стеснялся.

Когда я выхожу из дома, то всегда бросаю взгляд на себя в зеркале. И мне не нравилось то, что я видел,

– поделился пациент.

Говорит, что глаз – замечательный

"Этот новый глаз выглядит фантастическим, и тот факт, что он был изготовлен с помощью цифровой 3D-технологии, со временем сделает его все лучше и лучше", – сказал Стив.

Как происходит традиционное протезирование? Прежде чем протез установят и "подкрасят", чтобы он выглядел как настоящий глаз, пациент должен пройти через двухчасовую сессию для формирования слепка глазницы.

Почему 3D-глаз особенный? В больнице Мурфилдс заявляют, что 3D-технология должна помочь сократить время изготовления протеза до 2 – 3 недель. При этом первый визит к офтальмологу продлится всего пол часа.

Внимание Как доброкачественная опухоль становится раком: определили ключевой фактор

Персонал клиники взволнован потенциалом нового цифрового протеза. Там надеются, что будущие клинические испытания предоставят убедительные доказательства ценности этой новой технологии и покажут, насколько она полезна для пациентов.

Также, очевидно, это поможет сократить очереди на такие операции. Об этом рассказал профессор и офтальмолог-консультант из Мурфилдса Мандип Сагу