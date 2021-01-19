Медики смогли восстановить зрение мужчины, который уже 10 лет был полностью слепым. Такого результата удалось достичь после того, как ему во время операции вставили имплантат искусственной роговицы CorNeat KPro.

Израильский стартап CorNeat разработал искусственную роговицу, которая помогла мужчине восстановить зрение, сообщает Israel Hayom.

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По данным компании, сам имплантат предназначен для замещения деформированной роговицы. Он интегрируется со склерой глаза, не полагаясь на донорскую ткань.

Отмечается, что после снятия повязок пациент смог распознать членов своей семьи и прочитать текст.

Результат хирургической процедуры превзошел все наши ожидания,

– заявил хирург Ирит Бахар.