Мужская кожа отличается от женской, и ей тоже нужен ежедневный уход. Он несколько отличается, но является не менее важным.

Если до этого момента вы не подбирали средства для ухода за кожей, а теперь вот решились, или если вы выбираете косметику для вашего партнера, сначала важно определить тип кожи.

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Типы кожи

чувствительная кожа может покалывать и жечь после использования косметических средств;

нормальная кожа – чистая, с узкими порами, не отличается особой чувствительностью;

сухая кожа менее эластична, может трескаться и шелушиться;

жирная кожа блестящая, с расширенными порами;

комбинированная кожа может быть сухой или нормальной в одних областях и жирной в других, например в Т-зоне (лоб, нос и подбородок).

Уход за мужской кожей

Для ухода за лицом вам понадобится очищающее средство и увлажняющий крем. В магазинах продают специальные средства для мужчин: они отличаются от женских средств в основном тем, что много продуктов направлены на решение проблем с бритьем и вросшими волосами, а также на борьбу с повышенной жирностью кожи.

При выборе средств для ухода важно, чтобы косметика подходила вашему типу кожи и у нее был хороший состав. Обращайте внимание на маркировку. Если у вас склонная к акне кожа, поищите очищающие и увлажняющие средства с маркировкой "без масла" и "некомедогенный". Для чувствительной кожи важно подобрать мягкие средства без ароматизаторов.

Для умывания выбирайте мягкое средство, которое не содержит спирт и скраб. Не используйте для умывания губки или мочалки, чтобы не повредить кожу. После применения смойте средство теплой водой, а затем сполосните лицо прохладной водой, чтобы сузить поры.

Ежедневные процедуры по уходу за собой могут повлиять на кожу лица. Для того, чтобы не навредить коже:

ограничьте время купания. Длительный горячий душ смывает не только грязь, но и кожное сало, которое увлажняет кожу;

подберите мягкий гель для душа или жидкое мыло. Твердое мыло содержит щелочь и сильно сушит кожу;

не вытирать насухо. После умывания или мытья осторожно промокните кожу полотенцем, чтобы на коже оставалось немного влаги;

используйте увлажняющий крем, подходящий вашему типу кожи.

Длительное пребывание на солнце может вызвать появление морщин, пигментных пятен и других проблем с кожей, а также повысить риск рака кожи. Для ежедневного ухода и защиты подберите солнцезащитный крем с SPF не менее 15. Наносите его плотным слоем и обновляйте каждых два часа, или чаще, если вы плаваете или сильно потеете. Старайтесь не находиться на солнце в опасные часы (с 10:00 до 16:00), чтобы не получить ожог.