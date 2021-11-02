Мужчины больше страдают после разрыва отношений, чем женщины: исследование

Международная группа психологов пришла к выводу, что мужчины тяжелее переносят разрыв романтических отношений, чем женщины. В исследовании приняли участие более 184 тысяч человек.

В последние годы люди все чаще обращаются за помощью в отношениях через анонимные онлайн-платформы. Считается, что женщины больнее воспринимают разрыв и проблемы в общении с партнером. Но исследование психологов из университетов Ланкастера (Великобритания) и Цюрихского (Швейцария) свидетельствует об обратном.

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В исследовании использовали данные о 184 631 человеке, который обратился за помощью на анонимные онлайн-платформы. Для начала авторы статьи проанализировали демографические и психологические характеристики форумчан. Затем они определили самые распространенные темы, в отношении которых обращались люди, создав "карту" обсуждаемых проблем в отношениях.

Самые распространенные проблемы:

Самой частой темой обращения на онлайн-сервисы оказались коммуникативные проблемы.

Почти каждый человек сообщал о сложностях с обсуждением того или иного вопроса с партнером, а каждый восьмой сообщал о проблемах доверия в отношениях.

Чаще всего люди, которые рассказывали о сложностях в отношениях, вспоминали эмоциональную боль, а не сами трудности.

Психологи нашли неожиданные гендерные различия

При этом исследователи обнаружили неожиданные гендерные различия, связанные с восприятием тех или иных сложных вопросов взаимоотношений. Мужчины обсуждали свою боль по поводу "разбитого сердца" значительно чаще, чем женщины.

Также психологи обнаружили, что если речь идет об онлайн-общении, то мужчины чаще, чем женщины, обращаются за помощью в связи со сложностями в отношениях.

Зато по личной терапии, то самыми частыми пациентами в кабинетах психологов остаются женщины.