К такому выводу пришли сотрудники шведской компании Ecoloop. Исследования специалистов опубликовали в Journal for Industrial Ecology.
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Как удалось выяснить, кто больше вредит экологии
Для исследования компания изучила покупки, которые делали шведы в течение года. Преимущественно учитывали людей, которые живут без пары. Ученые узнавали:
- какие товары они выбирали;
- каким производителям доверяют;
- какой тип упаковки выбирали в магазинах;
- каким транспортом пользовались;
- сортировали ли они отходы.
Как оказалось, вещи, на которые тратили деньги мужчины, генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу, чем те, которые покупали женщины. Такая разница связана с тем, что жительницы Швеции ели меньше мяса, выбирали общественный транспорт и имели меньше вредных привычек.
Как говорится в выводах исследования, как бы это стереотипно не звучало, женщины в Швеции тратят больше денег на украшения для дома, здоровье и одежду, а мужчины – на топливо для автомобилей, питание вне дома, алкоголь и табак.
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Для чего проводили исследование
Команда хотела подчеркнуть гендерные различия в выбросах – их, считают в компании, следует признать, чтобы преодолеть климатический кризис.
Мы считаем необходимым учитывать разницу между мужчинами и женщинами при разработке политики сохранения климата,
– считает представительница Ecoloop Аника Карлсон Каньяма.