Мужчины больше женщин влияют на глобальное потепление, – исследование

Шведские исследователи решили выяснить, кто больше вредит экологии – мужчины или женщины. Несмотря на то, что в среднем они тратили одинаковую сумму денег, мужчины на 16% больше влияли на выбросы в атмосферу.

К такому выводу пришли сотрудники шведской компании Ecoloop. Исследования специалистов опубликовали в Journal for Industrial Ecology.

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Как удалось выяснить, кто больше вредит экологии

Для исследования компания изучила покупки, которые делали шведы в течение года. Преимущественно учитывали людей, которые живут без пары. Ученые узнавали:

какие товары они выбирали;

каким производителям доверяют;

какой тип упаковки выбирали в магазинах;

каким транспортом пользовались;

сортировали ли они отходы.

Как оказалось, вещи, на которые тратили деньги мужчины, генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу, чем те, которые покупали женщины. Такая разница связана с тем, что жительницы Швеции ели меньше мяса, выбирали общественный транспорт и имели меньше вредных привычек.

Как говорится в выводах исследования, как бы это стереотипно не звучало, женщины в Швеции тратят больше денег на украшения для дома, здоровье и одежду, а мужчины – на топливо для автомобилей, питание вне дома, алкоголь и табак.

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Для чего проводили исследование

Команда хотела подчеркнуть гендерные различия в выбросах – их, считают в компании, следует признать, чтобы преодолеть климатический кризис.

Мы считаем необходимым учитывать разницу между мужчинами и женщинами при разработке политики сохранения климата,

– считает представительница Ecoloop Аника Карлсон Каньяма.